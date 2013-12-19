Молодая великобританская компания Roli представила оригинальный и в чем-то даже революционный продукт, дающий музыкантам еще больше свободы творчества. Это синтезатор с особой клавиатурой Seaboard Grand.

Чтобы понять преимущества новых технологий Roli, воплощенных в Seaboard, давайте начнем с малого — обычного детского синтезатора. Какие есть возможности у дешевой детской игрушки: несколько жестко заданных тембров и клавиши по типу нажата/отжата (единственный уровень громкости). На таком синтезаторе можно наиграть мелодию, но выразить эмоции невозможно — уровень громкости не зависит от силы нажатия клавиш, так же как и тембр. Даже для обучения музыке такой инструмент совсем не подходит. К счастью, уже давно научились делать датчики давления и, поставив их под каждую клавишу, получать скорость/силу нажатия для передачи экспрессии. Кроме этого, к синтезатору прикрутили педали, влияющие на тембр/длительность звучания инструмента, и электронный инструмент уже стал мало отличим от живого клавишного инструмента. Возможности фортепиано полностью реализовались в синтезаторе.

Далее стандарт передачи данных MIDI серьезно расширил потенциальные возможности инструмента, позволяя контролировать так называемые звуковые модули с помощью множества независимых контроллеров (вращательного, ползункового и любого другого типа). Тембр инструмента стало возможным настроить с помощью массы параметров на абсолютно разное звучание и менять это динамически, во время исполнения! Такое невозможно сделать с реальными инструментами. Однако осталась проблема контроля этих параметров в режиме реального времени — крутить хотя бы даже пару ручек одновременно и еще играть на клавиатуре просто нереально одному человеку. Для этого нужен принципиально новый контроллер — совокупность датчиков, реагирующих на некие условные вариации движений исполнителя. И вот Seaboard как раз реализует такой прорыв, позволяя контролировать инструмент более полно.

Можно пофантазировать на тему, как управлять звуком с помощью движения рук (а может и ног), и прийти к совершенно фантастическим конструкциям, уже ни капли не напоминающим стандартные клавиатуры, грифы и барабаны, как, например, в известном фильме «Танцор». Однако в случае Seaboard клавиатура все же осталась, но изменилась довольно сильно. Теперь клавиши выполнены из монолитного мягкого материала, под которым как раз и находится целая система датчиков. Мягкая поверхность нужна, чтобы палец мог не только нажимать клавишу, но и скользить в небольших пределах вокруг места нажатия. Таким образом, кроме стандартной скорости нажатия (velocity), добавляются такие возможности, как контроль силы после нажатия (poly aftertouch), смещение влево и вправо для вибрато (natural vibrato) и возможность плавного изменения тона (pitch bend) между несколькими нотами. И все это для каждой клавиши отдельно и без отрыва рук от клавиатуры! Кроме этого, над клавишами и под клавишами расположены дополнительные ленточные датчики для плавного изменения тона. Как это все работает, смотрите на видео:

Попутно прощаемся с колесами Pitch bend и Modulation, которых на Seaboard, собственно, и нет. А есть единственный контроллер SoundDial в виде сенсорного кольца и кнопки по центру, который нужен для смены пресетов инструментов. Светодиодная подсветка вокруг кольца индицирует текущее состояние выбора. Сами же пресеты управляются и настраиваются с компьютера программой Equator через USB-порт (стандартные DIN-5 MIDI входы и выходы не предусмотрены). Кроме этого, Seaboard легко распознается операционной системой как стандартный MIDI-контроллер и сразу готов для работы с любым музыкальным программным обеспечением. Если в рамках MIDI стало тесно, новинка поддерживает и стандарт MDC.

Пока полностью использовать все возможности нового устройства на компьютере может лишь фирменная программа Equator, выпущенная для Apple OS/X 10.7+ (планируется выпуск Equator как плагина). Сама клавиатура также оснащена синтезатором с двумя балансными выходами (джек) и выходом на наушники (мини-джек). Громкость выхода регулируется. Как дополнительные контроллеры могут подключаться педали с плавной регулировкой (типа громкости). Младшая модель может работать с двумя педалями, остальные — с тремя. Питание осуществляется универсальным источником питания на 9–12 В. В комплект входит сама клавиатура Seaboard, легкий фирменный чехол, USB-кабель, источник питания, USB-ключ с программным обеспечением, краткое руководство.

Разработано и производится устройство в Лондоне вручную специалистами компании ROLI. Гарантия – 2 года.

Seaboard GRAND Studio — младшая 37-клавишная модель, доступна для заказа за 1999 долларов (пока с большой скидкой). Seaboard GRAND Stage — средняя 61-клавишная модель, доступна для заказа за 2999 долларов (пока с большой скидкой). Seaboard GRAND Limited First Edition — 88-клавишная модель со стойкой, доступна для заказа за 8888 долларов.